İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Kütahya İl Jandarma 300 fidanı toprakla buluşturdu

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, orman varlığının arttırılmasına vatandaşların katılımını sağlamak amacıyla okullarda ve çeşitli kurumlarda gerçekleştirdiği fidan dikim etkinliklerine devam ediyor.


Orman Bölge Müdürlüğü son olarak Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180'inci yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen fidan dikim töreninde 300 karaçam fidanının toprakla buluştuğunu açıkladı.


Kütahya-Eskişehir Karayolu'nun 23.kilometresinde düzenlenen fidan dikim etkinliğine Vali Ömer Toraman, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Tayfun Dündar, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım, Orman İşletme Müdürü Ali Rıza Erdem, İl Jandarma Komutanlığı Personeli, Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü personeli ve öğrenciler katıldı.


Yetkililer, "Jandarma Hatıra Ormanı'na" dikilen fidanlar ile gelecek nesillere temiz bir çevre ve yaşanabilir bir hayat bırakabilme adına önemli bir adım atılırken aynı zamanda personelin ağaç ve orman sevgisinin de pekişmesinin sağlandığına dikkat çektiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.