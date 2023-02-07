Kütahya İl Jandarma Komutanlığı 84 personel ile deprem bölgesinde

Kütahya İl Jandarma Komutanlığınca deprem bölgesinde icra edilen faaliyetleri desteklemek amacıyla Malatya ve Hatay'a 84 personel gönderildiği bildirildi.

Konuyla ilgili Kütahya İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada,”

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremle ilgili Kütahya İl Jandarma Komutanlığınca deprem bölgesinde icra edilen faaliyetleri desteklemek amacıyla Hatay iline Asayiş Komando Bölük Komutanlığından 45 personel ve Malatya iline 7'si kadın astsubay olmak üzere 39 personel olmak üzere toplam 84 personel görevlendirilmiş ve akşam saatlerinde İl Jandarma Komutanlığından uğurlanmıştır” ifadelerine yer verildi.