Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İŞKUR arasında TYP protokolü

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kütahya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) arasında "Toplum Yararına Program" (TYP) işbirliği protokolü imzalandığı bildirildi.

Kütahya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nde gerçekleşen imza törenine Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Kamil Uçan, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hamdi Sarıöz, İŞKUR Şube Müdürü Ahmet Karaaslan ve ilçe milli eğitim müdürleri katıldı.

Protokol dahilinde, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işlerinde görevlendirilecek personel ve Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi okullarda öğrencilerin güvenliğinin sağlanması konusunda görevlendirilecek personel alımı yapılacak.