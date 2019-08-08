Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Türkiye'de bir ilk

Kütahya STEAM Education Association Training Center ve ROS Center'ın kurulum süreci ile ilgili yol haritasını netleştirmek üzere Kütahya İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nde toplantı gerçekleştirildi.

İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Zafer Kalkınma Ajansı tarafından duyurusu yapılan Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı'nın (YENEP) kapsamında, Kore devletinin bir kurumu olan STEAM Education Associationa ile ROBOTIS firması tarafından hibe destek şeklinde kurulacak olan Kütahya STEAM Education Association Training Center ve ROS Center'ın kurulum süreci ile ilgili yol haritasını netleştirmek üzere Kütahya İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nde yapılan toplantıda merkezin planları üzerinden proje süreci değerlendirilirken, Kore devletinin sağlayacağı katkılar da görüşüldü. Kütahya İl Millî Eğitim Müdürlüğü YENEP Proje Ekibi'nin gerçekleştirdiği çalışmalar ve ortaya koymuş oldukları vizyon, Kore devletinin ilgisini çekmiş ve bu anlamda Zafer Kalkınma Ajansı etki alanında olan TR33 bölgesindeki 4 il arasından Kütahya, hibe destek programı için Kore devleti ve ROBOTIS firması tarafından uygun görülmüştü.

“Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor”

İl Milli Eğitim Müdürlüğü; Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan STEAM Education Association Training Center ve ROS Center sayesinde başta Kütahya olmak üzere, Afyon, Uşak ve Manisa illerindeki öğretmenlerin uluslararası geçerliliğe sahip robotik kodlama sertifikası alabileceklerini belirtti.

“Lise seviyesinde otonom araç algoritması eğitimi veren ilk merkez”

Toplum 5.0 odaklı tasarlanan merkezde geleceğin otonom otomobil ve servis robotlarının algoritmalarının lise düzeyinde geliştirilebileceği ROS Merkezinin de faaliyet göstereceğini ifade eden yetkililer,” Bu bakımdan merkez, lise seviyesinde otonom araç algoritması eğitimi veren ilk merkez olma özelliği taşımaktadır. Endüstri 4.0'ın, teknolojiyi yöneten toplumları oluşturma fikri ile yorumlanıp bir üst versiyonu haline gelen Toplum 5.0 sayesinde, öğrenciler ve öğretmenler robotik alanında çevreci, iş birlikçi ve gelişmiş endüstriyel ihtiyaçları karşıyalabilir niteliklerle donatılacaklardır. Robot İşletim Sistemi (ROS) robot programcılığı için olgun ve esnek bir çerçeve olma özelliği ile kendi kendini süren otomobiller (otonom) için etkili bir araçtır. Otonom araçlar başka bir robot türü olarak kabul edilmekte ve bu nedenle birçok program türleri onları kontrol etmek için kullanılabilmektedir. Kütahya STEAM Education Association Training Center ve ROS Center ile Kütahya İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve AR-GE biriminin desteği ile 2020 yılında Kütahya'da önemli robotik yarışmaları, 24 saat süren robotik hackathon gibi çeşitli etkinlikler de düzenlenebilecektir” dediler.