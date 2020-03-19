Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün "Eğitim" gazetesi yayın hayatına başladı

Kütahya İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından ’’Eğitim" adı verilen gazete, Mart 2020 tarihinden itibaren yayın hayatına başladı.
Kütahya İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından ''Eğitim" adı verilen gazete, Mart 2020 tarihinden itibaren yayın hayatına başladı.
Aylık olarak yayınlanacak olan gazetenin 8 sayfalık içeriği; İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışmalar, projeleri, etkinlikleri, toplantıları, protokolleri, ziyaretleri ve yenilikleri barındırıyor. Gazete, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Ar-Ge bölümü tarafından hazırlanıyor.