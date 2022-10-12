Kütahya İl Müftü Yardımcısı İsa Ada, vefat etti

Kütahya İl Müftü Yardımcısı İsa Ada (50), Eskişehir'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

2021 yılından bu yana Kütahya İl Müftü Yardımcılığı görevini yürüten İsa Ada, vücudundaki yoğun enfeksiyon nedeni ile tedavi gördüğü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesinde vefat etti.

Aynı zamanda İslam hukukçusu olan Ada, hafız, evli ve 2 çocuk babasıydı. Ada'nın cenazesi bugün Altıntaş ilçesi Işıklar köyünde toprağa verilecek.