Kütahya İl Müftülüğü'nden 'Her çocuk bir fidandır' etkinliği

Kütahya İl Müftülüğü'nün, 'Her çocuk bir fidandır' projesi kapsamında 4-6 Yaş Kur'an Kursları'nın fidan dikme etkinliği, Kaynarca köyündeki Şehit Selman Çelik Hatıra Ormanı'nda gerçekleştirildi.

Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, İl Müftü Yardımcıları Mehmet Arslaner ve Tuğba Anatoprak ile 450 öğrenci ve öğrenci velilerinin katıldığı programda, yüzlerce baden fidanını toprakla buluşturuldu.

'Her çocuk bir fidandır kampanyasının yoğun bir katılımla gerçekleştirmenin sevincini yaşadıklarını kaydeden Müftü Hüseyin Hazırlar, "İstedik ki bu yavrularımız ile beraber bir etkinlik daha yapalım ve bu etkinliği, 'Her çocuk bir fidandır' projesi adı altında gerçekleştirelim. Çünkü yavrularımızın kalbinde şefkati ve merhameti uyandırmak, bir nebze tefekküre vesile olmak gayesiyle fidan dikme etkinliğinin çocuklarımızda çevre bilinci oluşturacağına inanıyoruz. Bu etkinliğimizle çocuklarımız yeşile, havaya, doğaya duyarlı bireyler olarak yetişecekler inşallah. Kendi elleriyle fidanları toprakla buluşturacaklar ve böylelikle 'Her çocuk bir fidandır' projesini gerçekleştirmiş olacağız. Ben uzaktan, yakından buraya iştirak eden bütün yavrularımıza gönülden teşekkür ediyorum. Bir kez daha hepinize 'hoş geldiniz' diyorum. Burada yaklaşık 450 öğrenci ile bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. İlimiz merkezindeki tüm öğrencilerimiz buradalar. Onlarla beraber bu etkinliği gerçekleştireceğiz. Yavrularımızın pek çok projesi oldu. Camiye gitme, fakir, muhtaç aileleri ziyaret programları oldu. Ama bugün bu proje ile doğanın, ağacın, toprağın, suyun da bir emanet olduğu bilincini gönüllerine nakşedecek ve her biri birer fidan dikecekler inşallah. Ben yavrularımızla gelen velilerimize de teşekkür ediyorum. İnşallah bu programımız çocuklarımızda, nesillerimiz de ağaç ve çevre bilincinin oluşmasına katkıda bulunur. Hepinizin malumu bizim medeniyetimizde Allah Resulünün bir hadisi Şerifi var, 'Kıyametin kopacağını bilsen dahi elinde bir fidan varsa onu dik' buyurmuş Allah Resulü. Dolayısıyla Peygamberimizin bu güzel hadisini miras alan bizim ecdadımız? 'Ya kesen, baş keser' demiş. Ağacı yeşili korumaya hassaten önem vermiş, bizlerde Müftülük ve Kuran Kursları olarak yeşile, doğaya Allah'ın bir emaneti olarak baktığımızı göstermek gayesiyle bugün buradayız. İnşallah şimdi hep beraber fidanlarımızı ekmiş olacağız. Tabi burası aynı zamanda şehit Selman Çelik askerimizin köyü, hemen aşağıda onun kabri var. Cenab-ı Hak bütün şehitlerimize rahmet eylesin" diye konuştu.

Şehit babası Süleyman Çelik, müftülüğün etkinliğini oğlu Selman Çelik'in isminin verildiği hatıra ormanında gerçekleştirilmesinden dolayı yetkililere teşekkür etti.