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Kütahya İl Özel İdaresi sokak hayvanlarını unutmadı

Kütahya İl Özel İdaresi, kış şartlarında yiyecek bulamayıp yaşam mücadelesi veren sokak hayvanlarına kedi ve köpek maması tedarik ederek dağıtımını Kütahya Doğa ve Hayvan sevenler Derneği ile birlikte gerçekleştiriyor.


Kütahya'nın tamamında etkili çalışmalar yapan İl Özel İdaresi, sokak hayvanlarına beslenme yardımda bulunma ve bu konuda diğer kuruluşlara örnek olma adına örnek bir çalışma başlattı. 15 kilogramlık 250 paket kedi ve köpek maması tedarik eden İl Özel İdaresi, dağıtım konusunda da alanında en başarılı yardım kuruluşlarından olan Kütahya Doğa ve Hayvan Sevenler Derneğinin desteğini aldı.


Doğa ve Hayvan Sevenler Derneği Başkanı Sunay Birsen'le birlikte sokak hayvanlarına mama yardımı kampanyasını başlattıklarını söyleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, “Aynı dünyayı paylaştığımız hayvanların kış şartlarında zorlu bir yaşam mücadelesi verdiklerini biliyoruz. İnancımıza göre tüm canlıların yaşamı kutsaldır ve hayvanlara acımayan, insanlara da acımaz. İl Özel İdaresi olarak hayvan sevgisine dikkat çekmek ve onların beslenmesine katkıda bulunarak ve diğer kurum ve kuruluşlara örnek olmak amacıyla böyle bir girişimde bulunuyoruz” dedi.

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