Kütahya İl Özel İdaresi'nde 54 işçi ve 6 memur emekliye ayrıldı

İl Özel İdaresi Sosyal Tesislerinde düzenlenen programa Vali Toraman'ın yanı sıra İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Özel İaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, Yol-İş Sendikası Kütahya Şube Başkanı Ali Okçu, Kütahya Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Şube Başkanı İsmail Yaşa ile emekliye ayrılan personel katıldı.

Emekliye ayrılan personele hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Vali Dr. Ömer Toraman, “Çok çalıştınız, zor şartlarda çalıştınız, çok emek verdiniz; ama şuna emin olmanızı isterim, vatandaşa doğrudan hizmet ettiğiniz için vazifenizi yaptığınız halde hayır duası alıyorsunuz. Bizim milletimiz kendisine yapılan hizmeti her zaman takdir eden, teşekkür eden necip ve aziz bir millet. Bu büyük millete ne kadar hizmet etsek azdır” dedi.

Kütahya'da İl Özel İdaresindeki birlik ve beraberlikten duyduğu memnuniyeti de dile getiren Vali Toraman, “Verimli iş üretilmiş, üretilmeye devam ediliyor. Hizmet bekleyen çok. En uygun maliyetlerle en fazla hizmeti yapmak için hep beraber gayret gösteriyoruz. İdaresiyle, meclisiyle, muhtarlarıyla, köylüsüyle, bütün muhataplarınızla el ele güzel çalışmalar yürütmüşsünüz bugüne kadar. İnşallah bundan sonra da aynı şekilde devam eder. Bu uyumun, iş birliğinin meydana gelmesinde şüphesiz işçi kardeşlerimizin bağlı bulunduğu sendikanın da katkısı var, kendilerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Program, günün anısına emekli olan personele plaket verilmesinin ardından sona erdi.