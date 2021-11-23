Kütahya İl Özel İdaresinin 2022 yılı bütçesi 215 milyon TL

Bütçenin kabulünün ardından değerlendirmelerde bulunan İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, “ 2022 yılı bütçemizi 215 Milyon TL olarak onayladık. Bütçemizi onaylarken Kasım ayı boyunca yoğun bir şekilde çalıştık. Beraber çalıştığımız 9 İl Müdürlüğümüzü de kaynak aktardık. 215 Milyon TL'lik bütçemizin 166 milyon 450 bin TL'yi kendi birim müdürlüklerimize ayırdık bu da bütçemizin yüzde 74,5'nü oluşturuyor. 39 milyon 225 bin TL'yi İl Müdürlüklerimize ayırdık bu da yüzde 18 üzerinde bir orana tekabül ediyor ve son olarak da ilçe müdürlüklerimize 10 Milyon TL'lik kaynak ayırarak genel anlamda bir paylaşım yaptık” dedi.

“İlimizin kültür ve turizmine, eğitimine, tarımına desteğimiz devam ediyor”

Kütahya'nın kültür ve turizmine, eğitimine, tarımına desteklerinin devam ettiğini belirten Meclisi Başkanı Musa Yılmaz,” Son üç yılda yakından takip edildiği gibi köylerimizin altyapı yol gibi asli görevlerimizin yanında üç alanda da yoğunluğumuzu artırıp bu alanlara daha fazla bütçe ayırmaya çalışıyoruz. Turizm Tarım ve sağlık alanlarında yatırımlarımızı artırıyoruz. Bunun yanında Genel bütçe de olduğu gibi bizde eğitime büyük destek veriyoruz. 30 Milyon TL'lik bütçe ayırdık ilimiz eğitimine pandemi fırsat bilinerek depreme dayanıksız okullarımız yıkılarak yeniden yapıyoruz. Bazılarını tamamladık bazıları da devam ediyor. Kendi Müdürlüklerimiz içinde Yol ve Ulaşım Hizmetleri müdürlüğümüze 19,5 Milyon TL kaynak ayırdık. Bu ayrılan pay artabiliyor KÖYDES den de pay ayırabiliyoruz” diye konuştu.

“En fazla artış ve pay kültür ve turizme”

En fazla artışı ve payı kültür ve turizme ayırdıklarını söyleyen Başkan Yılmaz,” Kendi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğümüze 15 Milyon TL kaynak aktardık. İl Kültür ve Turizm İl Müdürlüğümüze 3 Milyon TL kaynak aktardık. Bunun yanında Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze aktardığımızın kaynağımızın temelinde Kültür Turizme hizmet edecek projelere destek verdiğimiz düşünüldüğünde yaklaşık Kültür ve Turizme ayrılan pay 19,5 Milyon TL gibi bir rakamı yakalamış oluyoruz. Aizonai, Murat dağına, Kütahya Kalemizin restore edilmesine kaynak aktardık. Bunun yanında Gölcük, Koca yayla, Tahtalı da güzel hizmetler yaptık. Şunu gördük ki alt yapısını tamamladıktan sonra ilimize en büyük katma değer katacak alan Kültür ve Turizmdir. Tarıma da 2 Milyon TL'lik bir kaynak aktardık. Bunlar sonlanmış rakamlar değil bunların üzerine rakamlar ilave edebiliriz. Valimizin ve milletvekillerimizin gayretleri ile Bakanlıklardan Genel Müdürlüklerden kaynak bulma imkanımız her zaman var. Buradan bu vesile ile 2022 yılı bütçemizin tekrar hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu bütçenin oluşmasında hiçbir kısıtlamaya gitmeyen Başta Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, milletvekillerimize, Valimize, teknik ekiplerimize, İl Müdürlerimize ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz'ın yaptığı bütçe değerlendirmesinin ardından bütçe görüşmeleri tamamlandı.