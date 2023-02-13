Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri deprem bölgesinden döndü

Eser Şenkul ve Müdürlük yöneticileri görevlerini tamamlayarak deprem bölgesinden dönen ekipleri karşıladı.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Kahramanmaraş merkezli depremin hemen sonrasında bölgeye ilk giden 112 Acil Sağlık, UMKE Timi ve hastanelerden oluşturulan ekipler deprem bölgesinde görevlerini tamamlayarak geri döndüler.

İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, personelin kendilerine verilen görevi en iyi şekilde yerine getirdiğini ifade ederek, yaptıkları özverili çalışma için ekiplere bir kez daha teşekkür etti.