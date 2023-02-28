Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü görevine Sertaş Erarslan atandı

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Doktor Öğretim üyesi Sertaş Erarslan, görevi Domtor Eser Şenkul'dan devraldı.

Dr. Eser Şenkul, Doktor Öğretim üyesi Sertaş Erarslan'a yeni görevinde başarılar dileyerek günün anısına çiçek takdim etti. İl Sağlık Müdürlüğü görevini devralan Doktor Öğretim üyesi Sertaş Erarslan, görev süresi boyunca yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Dr. Eser Şenkul'a teşekkürlerini iletti, kendisine yeni görev yerinde başarılar dileyerek çiçek takdiminde bulundu.

Haziran 2022 tarihinden itibaren Kütahya İl Sağlık Müdürü olarak görev yapan Dr. Eser Şenkul, düzenlenen törenin ardından Sağlık Müdürlüğü yöneticileri, merkez ve ilçe hastane yöneticileri ve personeller tarafından uğurlandı.