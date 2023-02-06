Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü personeli deprem bölgesine hareket etti

İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul ve Sağlık Müdürlüğü yöneticileri deprem bölgesine intikal edecek olan ekipleri uğurladı. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Kahramanmaraş merkezli ve birçok çevre ilde de hissedilen deprem sonrasında, bölgede sunulacak sağlık hizmetlerinde görev almak üzere 9 adet 112 Acil Yardım Ambulansı ile toplam 127 personel,1 tanesi lojistik olmak üzere 3 UMKE aracı ile 33 personelden oluşan 7 tim deprem bölgesine uğurlandı.