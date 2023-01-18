Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü personeline İlkyardım eğitimi

Konuyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Müdürlüğümüz Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimimiz tarafından, Müdürlüğümüz personeline yönelik İlkyardım Yönetmeliği çerçevesinde fertlerin ve toplumun temel sağlık bilgisinin artırılması, ilkyardım bilgi ve becerisinin topluma öğretilmesi, kazalara bağlı ölüm ve sakatlık riskinin azaltılması amacı doğrultusunda İlkyardım eğitimi düzenlendi. Eğitime katılan personele temel yaşam desteği, hasta ve yaralının ilk değerlendirmesi, solunum yolu tıkanıklığı, kanamalar, yaralanmalar, hasta ve yaralı taşıma teknikleri ve benzeri Temel İlkyardım Eğitimi konuları ile otomatik eksternal defibilatör (OED, Otomatik Şok Cihazı) cihazının kullanımı konularında eğitim verildi. Yapılan eğitimde, teorik bilgiler maketler üzerinde yapılan pratik eğitimlerle pekiştirildi” ifadelerine yer verildi.