Kütahya İl Tarım Müdürlüğü personeli Tekirdağ' da Uygulamalı Çiftçi Okulları istişare toplantısına katıldı

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü ile Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü teknik personeli Tekirdağ' da Uygulamalı Çiftçi Okulları istişare toplantısı ve teknik gezisine katıldı.

Konuyla ilgili Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde yapılana açıklamada,” İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün paydaşları arasında bulunduğu, Yukarı Sakarya Havzası Arazi Tahribatının Dengelenmesi Projesi çerçevesinde ilimizde düzenlenecek Uygulamalı Çiftçi Okulları istişare toplantısı ve teknik gezisi Tekirdağ'da Önder Çiftçi Derneği ev sahipliğinde düzenlendi. İl Müdürlüğümüzü temsilen Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü ile Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü teknik personeli katılım sağladılar” ifadelerine yer verildi.