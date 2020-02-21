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Kütahya ilaçlanıyor

Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü havaların ısınmaya başlaması ile birlikte ilaçlama çalışmalarına başladı.


Vatandaşların refah içerisinde temiz ve sağlıklı bir şehirde yaşaması amacı ile Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen kışlak mücadelesi kapsamında Sultan Bağı Deresi, Sarı Dere, Devlet Su İşleri (DSİ) Kanalı, 30 Ağustos Mahallesi Kanal Hattı, Ilıca Kaplıcalar Atık Su Kanalı, Yoncalı Kaplıcaları ve Cezaevi arkasında bulunan kapalı kanallarda sisleme çalışması yapıldı.


İlkhabar sezonu öncesi başlanılan bu çalışmalar ile uçkun mücadelesinde başarılı bir dönem geçirilmesi planlanıyor.

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