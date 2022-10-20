Kütahya Ilıca'da sonbahar güzelliği

Kütahya'nın termal bölgesi Ilıca, sonbaharda sarı, kahverangi, turuncu ve yeşilin tonlarıyla ayrı bir güzelliğe büründü.

Ilıca'nın Soğukçeşme bölgesi eteklerinde yeşilden sarı, kahverengi ve kırmızının farklı tonlarına dönen ağaç yapraklarının oluşturduğu renk cümbüşü, kartpostallık görüntülere sahne oluyor.

Ilıca'nın lokomotif tesislerinden Harlek Termal Otel, sonbaharda da ilgi odağı. Otel Müdürü Engin Umur, "Termal bölgesi Ilıcamız sonbaharda ayrı bir güzel. Termal sular her mevsim şifa dağıtmaya devam ediyor. Romantik mevsim sonbaharın en güzel renk tonlarını sunan bölgemiz, manzarasıyla adeta insanları büyülüyor" dedi.

İHA tarafından havadan çekilen görüntüler, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.