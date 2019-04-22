Kütahya İŞKUR ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında Girişimcilik Programı protokolü

İŞKUR İl Müdürü Kamil Uçan ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret' in imzaladığı protokol ile girişimcilik programı uygulanmaya başlayacak.

Türkiye ekonomisinin en önemli yapı taşlarından birinin girişimcilerin istenilen noktaya gelebilmesi olduğuna dikkat çeken İŞKUR İl Müdürü Kamil Uçan, “ Çünkü girişimcilik istihdam ve üretimin temel lokomotifidir. Girişimciliğin olmadığı bir ortamda ne üretim nede istihdamdan bahsedilemez ve bölgenin ticaretine yön vermek yeni üretim ve istihdam alanları oluşturmak ancak yeni girişimcilerimizin sayısının artması ile gerçekleşecektir. Bizlerde Çalışma ve İş Kurumu olarak bunun azami gayreti içerisindeyiz. Bu tür eğitimler sayesinde, projesi olan ve yeni iş fikirleri üretebilen girişimciler için büyük bir fırsattır” dedi.

Gençlik Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret ise “düzenlenecek olan girişimcilik programına Müracaat eden kişilerin 6 Mayıs Pazartesi günü mülakat olacaklarını belirterek,” 4 günlük bir eğitimin ardından katılımcılar sertifikalarını alarak kuracakları işyeri ile alakalı KOSGEB desteklerini alacaklar. İlimizde yapılacak güzel yatırımlara ve yeni iş imkânlarının oluşmasına katkıda bulunmak için her yeni girişimcinin katılmasında fayda sağlayacaktır” diye konuştu.

Verilen bilgiye göre, 18-29 yaş arasındaki kişilerin başvuru yapacağı programın seçmeleri 6 Mayıs 2019 tarihinde Ziraat Mahallesi Fatin Rüştü Zorlu Caddesi No:3 adresindeki Gençlik Merkezi Salonunda yapılacak olup, düzenlenecek olan programda yine aynı yerde 9 -12 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Katılımcıların işsiz olması halinde program süresince kursiyerin 20 TL cep harçlıkları ve genel sağlık sigorta primleri, iş kazası ve meslek hastalıkları primi İŞKUR tarafından karşılanacak. Girişimcilik programına devam ederek katılım belgelerini alan girişimci adayları, program sonunda projeleri ile KOSGEB'in hibe ve kredi desteklerine müracaat edebilecekler.