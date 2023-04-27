Kütahya Kalesi ve Ulu Cami Arkası Kültür Yolu Projesi'nde sona yaklaşıldı

Kütahya Kalesi'ndeki seyir terası ve Büyük Hisar Sokağı'nın yol düzenleme çalışmaları hızla ilerliyor. Vali Ali Çelik ve Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, bugün projenin son durumunu yerinde incelemek için bir araya geldi. Projenin son aşamalarında olunduğu ve yakın zamanda tamamlanacağı belirtildi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık ile birlikte, Kütahya Kalesi ve Ulu Cami Arkası Kültür Yolu Projesi çerçevesinde Kütahya Kalesi'ndeki seyir terası ve Büyük Hisar Sokağı düzenleme projesi incelemelerde bulundu.

Vali Çelik ve Başkan Işık, proje çerçevesinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldılar.

Kütahya Kalesi'nin tarihi ve kültürel açıdan sahip olduğu öneme dikkat çeken Vali Çelik, projeyle turizm potansiyelin artacağına olan inancını paylaştı, emeği geçenlere teşekkür etti.

Destekleri için Vali Çelik'e teşekkür eden Başkan Işık ise çalışmaların hızla sürdüğünü belirterek yakın zamanda tamamlanması hedeflenen projeyle birlikte Kütahya Kalesi'ni ziyaret eden turistler ve bölge halkının muhteşem bir manzara eşliğinde Kütahya'yı seyredebileceğini söyledi.