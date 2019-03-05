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Kütahya Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu personelinden kan bağışı

Kütahya Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü ve Türk Kızılayı Kütahya Kan Merkezi iş birliğinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kurum personelinden bir günde 61 ünite kan bağışı yapıldığı belirtildi.


Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu personeli kan bağışında bulundu. Kurum Müdürü Kasım Demiralp, "Kızılay, ülkedeki kan ihtiyacını karşılayan gurur kaynağımız. Bugün başkasına ihtiyaç olan kan, yarın kendimize ya da en yakınımıza gerekli olabilir. Dolayısıyla bu tip organizasyonlar hem kan bağışı bilincini oluşturma hemde farkındalık oluşturması nezdinde büyük önem arz ediyor" dedi.


Demiralp, kurum personeli ile yılın 365 günü faaliyet gösteren Kütahya Kızılay Şubesi'ne çalışmalarında başarılar dileyerek teşekkürlerini iletti.

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