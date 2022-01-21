“Kütahya Kendin Yap Atölyeleri” projesi sonuç değerlendirme toplantısı

Zafer Kalkınma Ajansı tarafından bilgi ve teknolojinin öğrencilerle buluşturulması amacıyla yenilikçi bir bakış açısıyla kurgulanmış kapsamlı bir proje olan Yeni Nesil Eğitim Mali Destek toplantısı programı (YENEP) kapsamında hayata geçirilen Kütahya Kendin Yap Atölyelerinin proje sonuç değerlendirme toplantısı paydaşların katılımı ile gerçekleştirildi.

Toplantıya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Salih Nafi Alıç, Proje Koordinatörü İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Topuz ve eğitim, öğretimden sorumlu Şube Müdürleri katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Salonunda gerçekleştirilen toplantı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit'in konuşmaları ile başladı. Proje Yürütücüsü H. Fatih Parlar'ın sunumu ile devam eden toplantıda proje başlangıcından sonuna kadar gerçekleştirilen çalışmalar ile ilgili bilgi verildi. Toplantı Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz ve Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Kazım Uysal'ın konuşmaları ile sona erdi. Toplantı sonrası katılımcılar Kütahya Kendin Yap Atölyelerini ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenler ile görüştü.