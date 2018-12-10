Kütahya KİHMED 2019 Projeleri

Gençlik Ve Spor Bakanlığı Projelerinde KİHMED VE GRTC olarak projeleri imzaladıklarını belirten Kütahya KİHMED yetkilileri 2019 yılı projeleri hakkında şu bilgileri verdi; “ Kütahya Kitap Kahve devam projesi; Ocak 2019'da start vereceğimiz projede; Tekke Konuşmaları, Yazar Buluşmaları, KİHMED İslam Düşüncesi Okulu, Yazarlık Atölyesi, Şiir Atölyesi, Osmanlıca Atölyesi, Kapı dergisi yayınlanması projeleriyle 7 ana faaliyet alanında 2019 yılı boyunca da KİHMED Kitap Kahve gençlerimizle dolup taşacak. Global Research Thinking Center GRTC “Bir Genç Bin Fikir” projemizde ise; 10 ilimizde 10 üniversitede ele alınacak 10 konu; Dünya Ticaret yolları üzerinde Yeni arayışlar, Bir Çin Projesi olarak ipek yolu, Ortadoğu'nun yeniden inşası, Sykes Picottan Ulus Devlete, Milli kimliğin İnşasında dinsel ve sekülerist arayışlar, Türkiye'nin Yeniden İnşasında Mahalli İdarelerin Yeniden yapılandırılması, Uluslararası enerji rejiminde ulusal ve çok uluslu şirketlerin rolü, Osmanlı Millet sistemi bağlamında Milli devleti yeniden düşünmek, Eleştirel güvenlik bağlamında devlet ve insan güvenliği, Şehirleşmede mimari anlayışımızı yeniden düşünmek, İnsani Müdahale ve Emperyalizmin Yeni yüzü, Robotik sisteme geçiş ve insanlığın yeni krizleri konularını 2019 yılı boyunca 10 şehirde 400 öğrenciyle geleceğe dair projelerini tartışacağız” dediler.(EFE)