Kütahya 'Kitap Kurdu Yarışması'nda birinci oldu

TÜGVA Ortaokul Koordinatörlüğü tarafından Türkiye genelinde 46 bin 90 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen Kitap Kurdu Yarışması'nda derece alan Kütahyalı öğrenciler düzenlenen törenle ödüllendirildi.

TÜGVA Kütahya Şubesinde düzenlenen ödül törenine; Kütahya Valisi Ali Çelik, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, TÜGVA Kütahya İl Başkanı Orhan Yener Kaytancı, Eğitim-Bir-Sen Kütahya 1 No'lu Şube Başkanı Fatih Köse, öğrenciler ile aileleri katıldı.

Yarışma hakkında bilgiler veren TÜGVA Kütahya İl Başkanı Orhan Yener Kaytancı, Kütahya'nın bin 995 başvuruyla yarışmaya en çok katılım gösteren il olduğunu söyledi.

Öğrencileri tebrik eden Vali Ali Çelik, kitap okuma alışkanlığının kazandırılmasında emek harcayan herkese teşekkür etti.

“Kitap okuma alışkanlığı kazanmalıyız”

Hayata hazırlanma ve kişisel gelişimde kitapların rolüne dikkat çeken Vali Ali Çelik, gençlerden kitap okuma alışkanlığı kazanmalarını istedi. Okuma alışkanlığının öneminden söz eden Vali Çelik, “İlk emri ‘oku' olan dinin mensuplarıyız. Kendi kişisel gelişimimiz ve toplumumuzun gelişimi için günün belli bir saatini okumaya ayırmamız şart. Önceden bilgiye ulaşmak ve öğrenmek marifetti. Şimdi bilgiyi kullanmak çaba gerektiriyor. Bu bilgiyi kullanmanın en temel yapısı da okuma alışkanlığı. Ne kadar farklı okuma alışkanlığını geliştirirseniz bilgiyi kullanma yol ve yöntemlerini de öğrenmiş olursunuz” dedi.

“Ailelerimiz örnek olmalı”

Kitap okuma alışkanlığının kazanılmasında ailelere önemli görevler düştüğünü ifade eden Vali Çelik, “Gençlerimizi kitap okumaya teşvik etmek için örnek olması gerekenler başta velilerimiz. Ailelerimizin bu konudaki mesailerini artırmaları temel beklentimiz” dedi.

Törende dereceye giren öğrenciler Hilmi Kahraman, Emirhan Akdağ, Muhammed Zahid Eryılmaz, Muhammed Salih Eryılmaz, Emirhan Akdağ, Ali Asaf Barut, Talha Yangil, Havva Meryem Aydın ile Mehmet Küçük'ün ödüllerini Vali Ali Çelik, TÜGVA Kütahya İl Başkanı Orhan Yener Kaytancı, Eğitim-Bir-Sen Kütahya 1 No'lu Şube Başkanı Fatih Köse verdi.