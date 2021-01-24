İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kütahya Kızılay Kadın Kolları ilk toplantısını yaptı

Kütahya Kızılay Kadın Kolları yönetimi ilk toplantısını Kızılay Şubesinde gerçekleştirdi.


Kütahya Kızılay Şube Başkanı Talha Tekin ve Kütahya Kızılay Kadın Kolları Başkanı Semra Tozaraydın'ın da hazır bulunduğu toplantıya Kızılay Kadın Kolları Gönüllü ve İşbirlikleri Sorumlusu Çiğdem Kırçı, Gelir Getirici Faaliyetler Sorumlusu Derya Erden Çerkes, Eğitim Sorumlusu Hediye Tok, Sosyal işler Sorumlusu Selma Bintez, Etkinlik ve Organizasyon Sorumlusu Esra Sürek, Medya ve Tanıtım Sorumlusu Ceren katıldı.


Toplantıda. Kütahya Kızılay Şube Başkanı Talha Tekin, Yönetim Kuruluna Kızılay teşkilatları ve çalışmaları ile ilgili bilgi paylaşımında bulundu. Ayrıca Kızılay Kadın Kollarında görevlendirmeler yapıldı ve gerçekleştirilecek faaliyetlerle ilgili istişarelerde bulunuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.