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Kütahya Kreş ve Gündüz Bakımev'inde Afet Farkındalık eğitimi

Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce Kütahya Kreş ve Gündüz Bakımevinde Afet Farkındalık Eğitimi verildiği bildirildi.


Eğitimde, afetlerden önce alınması gereken tedbirler, afet anında yapılması gereken doğru davranış hareketleri ve afet sonrası için yapılması gereken planlamalar detaylı bir şekilde ele alınırken, afetlerden zarar almadan veya en az zararla kurtulabilmek için, bu anlamda alınacak tedbirlerin önemine vurgu yapıldı.


Eğitimin ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü eğitmenlerince, okula afet ve acil durum çantası hediye edildi.

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