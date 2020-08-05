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Kütahya, kurban bağışında Türkiye yedincisi

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş ve diyanet çalışanlarına tebrik ziyaretinde bulunun AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Diyanet Vakfı Kütahya Şubesi’nin, 4 bin 22 kurban bağışı ile Türkiye yedincisi olduğunu ifade etti.

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş ve diyanet çalışanlarına tebrik ziyaretinde bulunun AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Diyanet Vakfı Kütahya Şubesi'nin, 4 bin 22 kurban bağışı ile Türkiye yedincisi olduğunu ifade etti.


Ziyaretleri sebebiyle Gazel'e teşekkür eden Müftü Hüseyin Demirtaş, "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla yürüttükleri 2020 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim programı kapsamında 4 bin 22 hisse kurbanı kesilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığını dile getirdi.


Demirtaş, geçen yıl vekalet yoluyla kurban hissesinin 3 bin 430 olduğunu bu yıl ise 4 bin 22'ye yükseldiğini kaydetti.


Ziyarette İl Müftü Yardımcıları Mehmet Aslaner ve Tuba Anatoprak de hazır bulundu.

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