"Kütahya Lisesi şehrimizin hafızası"

Vali Çelik incelemelerine 1964 yılında tarihi Kütahya Lisesinin yanına yapılan ve depreme dayanıksız olduğu için yıkım kararı verilen betonarme bina ile başladı.

Betonarme binanın yıkılmasının ardında 16 derslikli okul yapılacağını aktaran Vali Ali Çelik, 1890 yılında eğitim ve öğretime başlayan tarihi Kütahya Lisesi'nin ise restore edileceğini söyledi.

"Taş mektep aslına uygun olarak yenilenecek"

Kütahya Lisesi'nin tarihi görkemi ve yetiştirdiği isimlerle Kütahya için çok kıymetli bir değer olduğunu ifade eden Vali Ali Çelik, şehrin hafızası olan taş mektebin aslına uygun yenileme çalışmalarıyla geleceğe taşınacağını söyledi.

Merkez ilçede yık-yap kapsamında yapılacak okullar hakkında bilgiler veren Vali Ali Çelik, 16 derslikli Abdurrahman Paşa İlkokulu, 16 derslikli Atakent İlkokulu, 16 derslikli Atakent Ortaokulu, 24 derslikli Dumlupınar Ortaokulu, 16 derslikli Cumhuriyet İlkokulu, 16 derslikli Ümran Aygen İlkokulu, 16 derslikli Fuat Paşa İlkokulu, 12 derslikli Ergun Çelebi İmam Hatip Ortaokulu, 16 derslikli Yunus Emre İlkokulu ile 1453 Konutları alanına yapılacak 16 derslikli Şair Şeyhi İlkokulunun proje çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Kütahya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin proje ve etüt çalışmalarının başladığını kaydeden Vali Çelik; 16 derslikli yeni binayla birlikte 100 öğrencili pansiyon, 4 atölye ve spor salonu inşa edileceğini söyledi.

24 derslikli İşitme Engelliler İlkokulu için 1 Aralık'ta ihaleye çıkılacağını belirten Vali Çelik, 12 derslikli Çamlıca ilkokul/ortaokulunda ihale aşamasına gelindiğini paylaştı.

Vali Çelik; Rehberlik Araştırma Merkezi, Nene Hatun Anaokulu, 24 derslikli Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 24 derslikli Devlet Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 12 derslikli Bahattin Çini Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi için planlama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Vali Ali Çelik'e İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak ile İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit eşlik etti.