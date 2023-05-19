Kütahya MEB-AKUB ekibinden doğa yürüyüşü

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Ekibi, (MEB-AKUB) "19 Mayıs ruhuyla 19 kilometre doğada yürüyüş" isimli etkinliğe katılım sağladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün "19 Mayıs ruhuyla 19 kilometre doğada yürüyüş" isimli etkinliğe, 6 Şubat Kahramanmaraş depremi felaketinde büyük bir fedakarlık ve iş birliğiyle arama-kurtarma faaliyetlerinde yer alıp birçok vatandaşa yardımcı olan Kütahya MEB-AKUB ekibi, Kent Ormanı yürüyüş rotasıyla katıldı.