Kütahya MEM personeline, “Boya, Badana Yapma Geliştirme ve Uyum Eğitimi" kursu

Kütahya Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce İl Milli Eğitim personeline yönelik, "Boya, Badana Yapma Geliştirme ve Uyum Eğitimi" kursu açıldı.

Konuyla ilgili Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi atölyelerinde açılan "Boya, Badana Yapma Geliştirme ve Uyum Eğitimi" kursumuz devam etmektedir. Kurslarımızın katılımcılarda iş sağlığı ve güvenliğinin önemini kavrayarak istendik davranış değişikliği sağlaması, boyanın daha sağlıklı olabilmesi için uygulama öncesi çalışmalar yapması, su bazlı boya uygulamasını kuralına uygun olarak yapması, sentetik boya uygulamasını kuralına uygun olarak yapması, selülozik boya uygulamasını kuralına uygun olarak yapması amaçlanmaktadır. Kursun yapılmasında destek veren Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Hasan Düzgün'e, kurs öğretmeni Ahmet Karataş'a teşekkür ederiz” denildi.