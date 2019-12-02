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Kütahya Merkez 1. Amatör Küme'de lider Aslanapaspor

Kütahya Merkez 1.

Amatör Küme A grubunda sezonun en farklı skoruna ulaşan Aslanapaspor, liderlik koltuğunun sahibi oldu.


Grubunda Genç SHÇEK spor ile karşılaşan Aslanapaspor rakip ağlara tam 10 gol attı ve bu sezon bir maçta en fazla gol atan takım ünvanını aldı. Bu farklı galibiyet Aslanapaspor'u averajla liderlik koltuğunun yeni sahibi yaptı.


Karşılaşmada 1 gol kalesinde gören Aslanapaspor, ayrıca bu sezon bir maçta 11 gol olmasıyla en fazla gölün olduğu maç oldu. Haftanın en önemli sonucunu ise haftaya lider giren 1977 Vefaspor'u 2-1 mağlup eden Çayırbaşıspor elde etti.

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