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Kütahya merkezli uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

Kütahya merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.


Kütahya'nın Simav ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı ve kullandıkları iddiası üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen şüphelileri takibe aldı. Çalışmalar sonucunda Simav ile İzmir ve Bursa'da belirlenen 20 adrese 25 jandarma timi tarafından eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.


Söz konusu ev ve iş yerlerinde 3 narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramalarda 50 gram esrar, 8 uyuşturucu kullanma aparatı, 7 av tüfeği, ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, iki piyade tüfeği fişeği, 22 cep telefonu ile SIM kartlar ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.


"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan 20 şüphelinin Simav Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

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