İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

"Kütahya Meslek Ölçeği" Tanıtım Toplantısı

Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen "Mesleki Yönlendirmede Kariyer Danışmanlığı ve Kütahya Meslek Ölçeğinin Geliştirilmesi" projesi kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün geliştirdiği "Kütahya Meslek Ölçeği" ortaokul ve Meslek Lisesi Müdürlerine tanıtıldı.

Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen "Mesleki Yönlendirmede Kariyer Danışmanlığı ve Kütahya Meslek Ölçeğinin Geliştirilmesi" projesi kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün geliştirdiği "Kütahya Meslek Ölçeği" ortaokul ve Meslek Lisesi Müdürlerine tanıtıldı.


Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, ölçeğin diğer değişkenlerle birlikte kullanılarak daha da güçlenmesi gerektiğini belirtti.


"Kütahya Meslek Ölçeği"nin tanıtımı programından sonra ise Şube Müdürü İsmail Güven, ölçek geliştirmede görevli olan öğretmenlere teşekkür belgesi takdim etti.


Bir aylık danışmanlık ile ildeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi alanlarına yönelik ölçek geliştirildi. Kütahya'ya özgü olan bu ölçek ile öğrenciler ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda meslek alanlarına yönlendirilebilecekler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.