Kütahya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde uygulamalı kariyer eğitimi

Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Güzellik Hizmetleri Alanı öğrencileri, mesleklerine mezun olduklarında donanımlı bir şekilde başlamaları ve ilerletmeleri adına okul yönetimi tarafından “Sektör- Okul El Ele” projesi hayata geçirildi.

Kariyerlerine doğru bilgi ve donanımla başlamaları için okulda verilen eğitimlerin yanında alanında uzman meslek uzmanlarının tecrübeleri de büyük önem taşıdığını ve öğrencilerin de bu tecrübeden yararlanmaları adına düzenlenen “Sektör- Okul El Ele” projesinin konuğu Saç Tasarım ve Makyaj Uzmanı Betül Şahin oldu. Şahin, meslekte yaşadığı zorluklar, müşteri ilişkileri, sektöründeki yenilikler ve deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

Güzellik hizmetleri alan Şefi Esra Taşkın, alan öğretmenleri Sema Şafak ve Derya Demirkıran, temel bakım, cilt bakımı, vücut bakımı, makyaj uygulamaları, el-ayak bakımı, epilasyon, depilasyon, saç kesim teknikleri, saç şekillendirme ve renklendirme derslerini atölye ortamında vererek alanında uzman, eğitimli, donanımlı öğrenciler yetiştirmek olduğunu ifade ettiler.

Öğrenciler bölümden mezun olduktan sonra iş yeri açma belgesi, ustalık belgesi alarak güzellik sektöründe yer edinme imkanına kavuşuyorlar.

Kütahyalı bayanalar saç ve makyaj, cilt bakımı ve diğer uygulamalar için okula müşteri olarak gidebiliyor.