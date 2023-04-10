Kütahya Millet Bahçesi'nde geri sayım

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, şehrimizin yeni cazibe merkezlerinden biri olacak olan ve çalışmaların büyük oranda tamamlandığı Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu.

Bahçelievler Mahallesi'nde yapımı büyük oranda tamamlanan Millet Bahçesi'ndeki çalışmalarda son dokunuşlar yapılıyor. Proje alanında incelemelerde bulunan ve TOKİ tarafından belediyemize devir işlemi yapıldıktan sonra Millet Bahçesi'nin vatandaşların hizmetine açılacağını söyleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Kütahya Millet Bahçemizin imalatının sonuna yaklaştık. Birkaç hafta içerisinde TOKİ tarafından kesin kabul yapıldıktan sonra belediyemize devir işlemleri tamamlanıp inşallah bu yaz milletimizin hizmetine açacağız. Emeği geçen, katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah çok güzel bir alanı çok yakın bir zamanda şehrimize kazandırmış olacağız” ifadelerini kullandı.

Millet Bahçesi kapalı otopark, mesire alanları, sosyal donatı alanları, yürüyüş yolları ve spor alanlarıyla şehrimizin önemli bir ihtiyacını karşılayacak.