Kütahya MTAL çalışmalarıyla göz dolduruyor

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından gelişmiş teknolojiye sahip CNC tezgahlarıyla donatılan Kütahya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğrenci ve öğretmenleri tarafından imal edilen konsept ürünler, İçişleri Bakanlığı Kütahya İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne bağlı İlçe Nüfus Müdürlüklerine teslim edildi.

Kütahya Valisi Ali Çelik tarafından ziyaret edilen Nüfus Müdürlüklerinde yapılan çalışma beğeni ile karşılanırken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuyu kişisel hesabından paylaştı.

Büyük beğeni kazanan çalışmalar Kütahya'daki Meslek Liselerinin kat ettiği mesafeyi ve geldiği noktayı göstermesi açısından önem arz ettiği belirtildi.

Konuyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Kütahya'nın en köklü meslek lisesi olan Kütahya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni yaptıkları bu çalışmalardan dolayı tebrik eder, İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak katkılarından dolayı Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüze ve Valimiz Ali Çelik'e şükranlarımızı sunarız” denildi.