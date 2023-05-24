İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kütahya Nafi Güral Fen Lisesinde Kümatfen Olimpiyatları ödül töreni

Bu yıl 13.

sü düzenlenen Kümatfen Olimpiyatları Yarışması ödül töreni Kütahya Nafi Güral Fen Lisesinde gerçekleştirildi.


Bireysel kategori sonuçlarına göre birinci olan Germiyan Koleji'nden Ahmet Taha Ciğerli, ikinci olan Atakent Ortaokulu'ndan Berra Aktürk ve üçüncü olan Simav Şeref Koleji'nden Ahmet Bera Kırmacı'ya ödüllerini İl Milli Eğitim Müdür Vekili Hakan Gölpınar takdim etti.


Yine yarışmada ilk 10'a girerek başarı elde eden öğrencilere başarı belgeleri İl Milli Eğitim Şube Müdürü İrfan Kanık tarafından verildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.