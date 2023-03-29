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Kütahya Nafi Güral Fen Lisesinde, “Sözcükler Unutulmasın" isimli proje

Kütahya Nafi Güral Fen Lisesinde az da olsa kullanılan ama unutulmaya yüz tutmuş kelimelerin öğrenilmesi amacıyla "Sözcükler Unutulmasın" isimli proje hayata geçirildi.

Kütahya Nafi Güral Fen Lisesinde az da olsa kullanılan ama unutulmaya yüz tutmuş kelimelerin öğrenilmesi amacıyla "Sözcükler Unutulmasın" isimli proje hayata geçirildi.


Okulun Kültür ve Edebiyat Kulübü tarafından, az da olsa kullanılan, ama unutulmaya yüz tutmuş kelimelerin öğrenilmesi maksadıyla gerçekleştirilen "Sözcükler Unutulmasın" isimli projede, bu tür 150 kelime belirlendi ve her gün 10 tanesi okulun koridorlarında bulunan ekranlarda yansıtılarak farkındalık oluşturuldu.

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