Kütahya Nafi Güral Fen Lisesinin matematik projesi Türkiye finaline kaldı

Kütahya Nafi Güral Fen Lisesinin Pozitif Tam Sayıların Çarpanlarının Oluşturduğu Geometrik Şekillerinin Analitik Düzlemde İncelenmesi” isimli projesi Salih Zeki Matematik Projeleri Yarışmasında Türkiye'de finale kalan 8 proje arasına girdi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Okul Müdürü Murat Fazıl Akkoç,” Darüşşafa Lisesi tarafında bu yıl 14'sü düzenlenen “Salih Zeki Matematik Araştırmaları Projeleri Yarışmasında Matematik Öğretmenimiz Eray Kanpak'ın danışmanlığındaki öğrencilerimiz Ayşe Serra Namdar ve Berra Sümeyye Temel'in yazmış olduğu “ Pozitif Tam Sayıların Çarpanlarının Oluşturduğu Geometrik Şekillerinin Analitik Düzlemde İncelenmesi” isimli projesi, Türkiye'de finale kalan 8 proje arasına girmiştir. Tebrik ediyor, finalde başarılar diliyorum” dedi.