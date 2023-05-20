Kütahya Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesinde Fizik Şenliği

Okulun Fizik Öğretmeni Hatice Sarı koordinesinde öğrenciler Hayrunnisa Erdoğan, Ali Eren Kocaman, Sumru Salman, Nihan Koruç, Feyza Karagülle, Havva Şevval Aydın, Zeki Akkuş, Senem Şen, Hüseyin Erdem Demirok, Yağmur Koyulmuş, Halime Nur Ersoy, Ahmet Emir Akbunar, Ömer Faruk Tekin, Sadık Eren Erikçiler Nilay Yakış, Nisa Yenilmez, Zeynep Sude Mandal, Mehmet Koç, Kaan Uyanık'tan oluşan grubun düzenlediği “Deneylerle Fizik Şenliği” etkinliği büyük ilgi gördü.

Öğretmen ve öğrenciler şenlikte yer alan çalışmaları inceledi. Verimli öğretici ve bir o kadar eğlendirici olan etkinliğe katılan öğrencileri tebrik eden Okul Müdürü Mehmet Ali Anatoprak Fizik öğretmeni Hatice Sarıya teşekkür etti.