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Kütahya Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi'nde İspanyol öğrencilerle ebru çalışması

Erasmus+ öğrenci değişimi çerçevesinde Kütahya Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi’ni ziyaret eden İspanyol öğrenci ve öğretmenler geleneksel el sanatlarından olan ebru çalışması etkinliğine katıldı.

Erasmus+ öğrenci değişimi çerçevesinde Kütahya Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden İspanyol öğrenci ve öğretmenler geleneksel el sanatlarından olan ebru çalışması etkinliğine katıldı.


Etkinlikte okulun Müdür Yardımcısı Nezih Sürücüoğlu sazıyla Kütahya türküleri çalıp söyledi. Okulun basketbol sahasında ise Türk kültürü tanıtma adına geleneksel oyunlar İspanyol öğrenci ve öğretmenlerle beraber oynandı. Daha sonra proje çerçevesinde misafir öğrenci ve öğretmenlere sertifikaları takdim edildi.

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