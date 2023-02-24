Kütahya Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi'nde kitap söyleşisi

Kütahya Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesinde “Okuyoruz-Yazıyoruz-Konuşuyoruz” isimli proje çerçevesinde okul öğrencileri tarafından "Mustafa Kutlu-Hayat Güzeldir" 2. Kitap Söyleşisi gerçekleştirildi.

Edebiyat Öğretmeni Ahmet Sarı koordinesindeki kritiğe Şair - Yazar Ethem Erdoğan konuk oldu. Keyifli ve verimli geçen söyleşi sonunda Okul Müdürü Mehmet Ali Anatoprak tarafından öğrencilere katılım belgesi ve konuk Ethem Erdoğan'ın imzalı kitabı takdim edildi.

Müdür Anatoprak, kitap kritiğini yapan Sema Koru, Ahmet Kürşat Özden, Saliha İrem Öztürk, Helen Sude Durkan, Melike Meryem Serçe ve Ceren Demirer isimli öğrencileri tebrik etti.