Kütahya Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesinde kitap söyleşisi

Kütahya Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesinde, “Okuyoruz-Yazıyoruz-Konuşuyoruz” projesi çerçevesinde okul öğrencileri tarafından "Mustafa Kutlu-Yokuşa Akan Sular" isimli üçüncü Kitap Söyleşisi gerçekleştirildi.

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Ahmet Sarı koordinesindeki “Yokuşa Akan Sular” kitabının kritiği, Okul Müdürü Mehmet Ali Anatoprak"ın katılımıyla yapıldı. Keyifli ve verimli geçen söyleşi sonunda Okul Müdürü Mehmet Ali Anatoprak tarafından öğrencilere katılım belgesi takdim edildi.

Müdür Anatoprak, projeyi etkin bir şekilde yürüten Ahmet Sarı ile kitap kritiği yapan öğrenciler, Elif Saygılı, Kadernaz Kıyak, Hümeyra Sümer, Nidanur Yavuz ve Sude Keskindemir'e teşekkür etti.