Kütahya Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi'nde kitap toplama kampanyası

Okul Müdürü Mehmet Ali Anatoprak, geçen yıl 3 farklı okula 400'ün üzerinde kitap bağışlayan, Çavdarhisar İmam-Hatip ortaokulu öğrencilerine test kitapları ulaştıran kütüphanecilik Kulübü öğrencilerinin bu dönem de ciddi bir çalışmaya imza attıklarını söyledi.

Müdür Anatoprak, “ Okul çapında kitap bağış kampanyası için başlatılan çalışmada 500 kitap toplandı. Bu kitapları seviyelerine göre öğrencilerimiz tasnif etti. Toplanan kitaplar, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Okul Ortaklığı Projesi" çerçevesinde Adana'nın Seyhan ilçesindeki Barbaros Borsa İstanbul Anadolu Lisesi kütüphanesine bağışlandı. Kütüphanecilik Kulübü gelecek yıl kitap bağış kampanyasında 1000 kitap toplama ve dağıtma hedefi koydu. Öğrencilerinizi bu güzel çalışmaları için tebrik ediyorum” dedi.