Kütahya Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesinde münazara turnuvası

16 takımın katıldığı sınıflar arası münazara turnuvasında 11- A ve 11-G sınıfları finalde yarışmaya hak kazandı. Finalde 11-A sınıfı, " Ülkelerin hızlı kalkınmasında kamu sektörü daha önemlidir " görüşünü savunurken, 11-G sınıfı " Ülkelerin hızlı kalkınmasında özel sektör daha önemlidir" görüşünü savundu.

Yazar ve şair, Kılıçarslan Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Ethem Erdoğan, Yazar, Ali Güral Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Müzeyyen Çelik Kesmegülü ve Şair, mühendis ve okulun mezunlarından Selman Ertaş'tan oluşan jüri tarafından yapılan puanlamada hükümet takımı olan 11-G sınıfı münazarayı kazanarak sınıflar arası münazara turnuvasının birincisi oldu.

Münazara sonrası jüri üyeleri kitaplarını dereceye giren takımlar için imzalayarak öğrencilere hediye ettiler. Münazarada dereceye giren takımlara ve jüri üyelerine Okul Müdürü Mehmet Ali Anatoprak hediye takdim etti.

Müdür Mehmet Ali Anatoprak, münazara turnuvasını düzenleyen Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Hümeyra İpek'e, münazara karşılaşmalarında jüri olan Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenleri Esra Duymaz, Abdullah Atay, Ahmet Sarı, Murat Çolak, Almanca öğretmenleri Nevin Özkan ve Ülkü Yavuz'a, Coğrafya öğretmeni İsmail Taha Sarıkaya'ya, Matematik öğretmeni Emine Popatlı'ya, İngilizce öğretmeni Ayşe Nuriye Tan'a teşekkür etti.