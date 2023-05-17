Kütahya Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesinde, “Müzik varsa biz de varız” projesi

“Müzik varsa biz de varız” projesi çerçevesinde Kütahya Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni Eser Bosun koordinesinde öğrenciler, Aslı Amuca, Enes Kağan Kart, Elif Naz Akbulut, Arif Osman Ertaş'tan oluşan müzik grubu tarafından Kütahya Özel Eğitim Anaokulu ziyaret edildi. İki okul öğrencileri ve öğretmenleri tarafından ortaklaşa etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler çerçevesinde Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi müzik grubu tarafından konser verildi.