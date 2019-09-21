Kütahya Necmettin Erbakan MTAL, Türkiye'de ilk defa marketlere ürün veren okul oldu

Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Türkiye'de ilk defa marketlere ürün veren okul unvanını kazandığı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Şube Müdürü Zeki Atik ile birlikte Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi 'ne ait üretim alanlarını gezerek burada, alanlarında mesleki eğitim gören öğrencilerle birlikte üretim gerçekleştirdi.

Necmettin Erbakan MTAL'de kamu kurumları ve özel kurumlar için 40 çeşit temizlik ürünü, bunun yanında boya üretimine de başlayan okulda iç cephe, dış cephe ve tavan boyası üretildiğini belirten yetkililer, “ Okulumuz, Türkiye'de ilk defa marketlere ürün veren okul unvanını kazanmıştır. Eskişehir'de marketlere ürün veren okulumuz, ilimizdeki büyük marketlerle veya ülke genelindeki marketlerle anlaşmak için çalışmalar yapmaktadır. Hem para kazanıp hem de okumanın cazibesiyle, Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizdeki kontenjanlar hemen dolmakta ve yüksek ortalamalı öğrencilerle eğitime devam edilmektedir” denildi.