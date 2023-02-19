Kütahya OBM, deprem bölgesindeki vatandaşların acil ihtiyaçları için desteğini sürdürüyor

Deprem bölgesinde görevli personel yaraları sarmak için çalışmalarını sürdürürken, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünce 150 adet soba (borulu), 180 kilogram tarhana, 1.000 takım hijyen malzemesi, 25 adet plastik sandalye ve 5 adet plastik masa yüklü yeni yardım kamyonu Hatay'daki vatandaşlara ulaştırılmak üzere hazırlanarak bölgeye sevk edildi.