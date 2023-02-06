Kütahya OBM deprem bölgesine iş makinesi ve personel gönderdi

Konuyla ilgili Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ”Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrasında Müdürlüğümüzce Kahramanmaraş'a 28 tonluk 1 su tankeri, 3 ekskavatör, 5 treyler, 4 kazıcı yükleyici, 1 mini ekskavatör, 2 kamyon, 5 öncü pikap, 2 teknik eleman, 21 operatör ve 15 şoför ile destek için yola çıktı. Hatay'a ise 2 ekskavatör, 2 treyler, 1 minibüs, 2 pikap, 13 kişilik ORKUT Timi, 4 operatör ve 3 şoför ile depremzede vatandaşlarımıza yardım için yoldayız” ifadelerine yer verildi.