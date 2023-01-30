Kütahya OBM karla mücadele ekipleri iş başında

Dumlupınar ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kar küreme çalışmaları yapıldı. Altıntaş Orman İşletme Müdürlüğü Dumlupınar İşletme Şefliği Dumlupınar-Yüğlük arasında yer alan 15 kilometrelik yol ulaşıma açılırken kar küreme çalışmaları devam ediyor.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, Bölge Müdürlüğü araç parkından 34 pickup, 6 dozer, 5 greyder, 7 kazıcı yükleyici ve 34 şoför ve operatör ile Kütahya genelinde karla mücadele çalışmalarına destek vermek üzere hazır durumda olunduğunu belirtti.