Kütahya OBM orman yangınları ile mücadelede askeri birliklere eğitim veriyor

2023 yılında ihtiyaç duyulması halinde Askeri Birliklerden daha etkin ve daha fazla faydalanabilmek amacıyla Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından organize edilen eğitimler, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli Orman Mühendisi A. Başar Kavcin tarafından verildi.

2023 yılı orman yangınları açısından riskli döneme girmeden önce görevlendirilecek askeri personele yönelik olarak Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ve Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı işbirliğinde düzenlenen eğitimde "Bitki Örtüsü ve Orman Yangınları Müdahale” konuları aktarıldı.

Hava Er Eğitim Komutanlığında verilen eğitimde, orman yangınları temel bilgiler, yangına müdahale yöntemleri, kişisel koruyucu donanımlar, kullanılan araç-gereç-ekipman, iş güvenliği başta olmak üzere orman yangınlarıyla mücadele konuları teorik ve uygulamalı olarak işlendi.

Orman yangınlarıyla mücadelede askeri birliklerin eğitimi çerçevesinde bir diğer organizasyon Kütahya İl Jandarma Komutanlığında gerçekleştirildi. Jandarma personellerine verilen "Orman Yangınlarına Müdahale” eğitiminde, orman yangınları hakkında temel bilgiler, yangına müdahale yöntemleri, kişisel koruyucu donanımlar, kullanılan araç-gereç-ekipman, iş güvenliği, orman yangınlarının nedenleri, faillerinin tespiti, suç takibi, orman yangını alanının güvenliği başta olmak üzere orman yangınlarıyla mücadele konularında teorik ve uygulamalı bilgiler aktarıldı.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından verilen eğitimler ile 2023 yılında meydana gelebilecek orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarında Askeri Birliklerden daha etkin ve daha fazla faydalanılabilmesinin hedeflendiği belirtildi.